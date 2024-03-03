صادرات تركيا إلى روسيا تتراجع 34% .. اعرف السبب

تراجعت الصادرات التركية إلى روسيا على أساس سنوي 34% خلال شهر فبراير، بعد تعطل أو تباطؤ بعض المدفوعات للصادرات التركية بسبب تهديدات أمريكية بعقوبات على الشركات التي تتعامل مع روسيا.

وسجلت الصادرات التركية إلى روسيا خلال فبراير 670 مليون دولار، مقارنة مع 1.1 مليار دولار في فبراير 2023، بحسب بيانات لوزارة التجارة التركية السبت 2 مارس.

كما انخفضت الواردات التركية من روسيا 36.65% الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثرت على التجارة بين أنقرة وموسكو، مما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات سواء لواردات النفط أو للصادرات التركية.