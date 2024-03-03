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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف بإصلاح هبوط أرضى في خط إنحدار محطة صرف العجوزين

إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد ، بسرعة إصلاح هبوط أرضى بخط الانحدار الخاص بمحطة الصرف الصحى بقرية العجوزين، لضمان عودة تدفق مياه الصرف الصحى بشكل طبيعى، وذلك تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية المتابعة الدورية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى لمنع حدوث أى مشكلات تؤثر على سلامة المواطنين وحماية البيئة، موجهًا بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة ومهندسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة أعمال الإصلاح وسرعة إنجازها.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بضرورة الإسراع فى أعمال الصيانة والإصلاح في أقرب وقت ممكن، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال، وتكثيف أعمال الرقابة على شبكات المياه والصرف الصحى لمنع تكرار مثل هذه المشكلات.

ويعد حرص محافظ كفرالشيخ، على توفير الخدمات الأساسية ومتابعة احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم من أهم العوامل التى تساهم فى تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية في المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، أنه تم البدء فى أعمال الصيانة فور تلقى البلاغ، واعتذرت الشركة عن هذا الهبوط المفاجئ الخارج عن إرادتها، وأننا نبذل قصارى جهدنا لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

إصلاح هبوط أرضى الجهات المعنية الشرب والصرف الصحى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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