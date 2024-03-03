تركيا: حان الوقت لبدء محادثات وقف النار بين أوكرانيا وروسيا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه حان الوقت لبدء محادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، إن المعايير المزدوجة التي تتبعها جهات دولية فاعلة تجاه مختلف القضايا ونهجها المتجاهل للقانون الدولي قد تم فضحه حرفيا من قبل المشاركين في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأضاف أنه "حان الوقت لبدء الحوار بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف إطلاق النار".

وأوضح وزير الخارجية التركي، أنه اتفق خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف على بحث الملف السوري بالتفصيل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لوقت.

ولفت إلى أنه من المقرر زيارة الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل تلبية لدعوة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعقد اجتماع الآلية الاستراتيجية.