الميكروباص اتقلب.. مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث مروع على الطريق السياحي بالهرم

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق السياحي بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مُتوفى ومُصابين أعلى الطريق السياحي بمنطقة الهرم غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جري نقل الجثـ.ـة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.