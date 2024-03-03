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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حائز على جائزة نوبل يواجه السجن في بنجلاديش

محمد يونس
محمد يونس

أدين محمد يونس الاقتصادي البنجالي الحائز جائزة نوبل للسلام، بسبب تهم يصفها بأنها سياسية، قد تقوده إلى السجن في بنجلاديش، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

سبق وتم الحكم على يونس المعروف باسم مصرفي الفقراء بالسجن 6 أشهر.

وتعقد اليوم جلسة استئناف من الممكن أن ترفض هيئة المحكمة الكفالة، وقد يواجه يونس أحكاماً أكبر إذا أدين في القضايا الأخرى المقامة ضده، والتي تقترب من نحو 200 قضية تتضمن تهماً بغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد.

حيال ذلك، أنكر  يونس جميع التهم المنسوبة إليه وقال إن شيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش متورطة في حملة قضائية لملاحقته.

وقال : “إنها تكرهني بشدة”.

وأسس محمد يونس، في عام 1983 بعد عودته إلى بنجلاديش من الولايات المتحدة بنك جرامين المتخصص في السلفيات الصغيرة للفقراء والأعمال التجارية.

ووجه 12 عضواً بالكونجرس الأميركي في يناير خطاباً إلى الشيخة حسينة يطالبها بوقف المضايقات المتكررة ليونس.

محمد يونس الاقتصادي البنجالي جائزة نوبل للسلام بنجلاديش

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