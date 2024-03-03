بيان رسمي من سوار الغيني حول مواجهة الزمالك .. تفاصيل

أصدر نادي سوار بيانًا رسميًا يعلن فيه عن عودة بعثة الفريق من مالي إلى غينيا بسبب عدم تمكنهم من السفر إلى مصر.

كان من المقرر أن يستضيف الزمالك مباراة فريق سوار الغيني في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم، في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ورغم عدم إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موقفه بشكل رسمي حول المباراة، سواءً بالإلغاء أو التأجيل، إلا أن بيان سوار أكد أن صعوبات السفر تسببت في عدم قدرتهم على الوصول إلى القاهرة في الوقت المناسب.

وأشار البيان إلى أنهم يعملون بنشاط على دراسة خيارات تأجيل المباراة بعد مشاورات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وينتظرون ردهم.

في الوقت نفسه، عاد فريق سوار إلى غينيا للتحضير للمباراة التالية أمام ميلو إف سي في الدوري الغيني.

واختم البيان بالشكر لدعم الجماهير وتفهمها، مؤكدًا أنهم سيبقون على تواصل مع كاف وسيواصلون العمل لتجاوز العقبات واستعادة التألق.

من جانبه، طلب الزمالك من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحديد مصير المباراة، إما بالإلغاء أو التأجيل، قبل إعلام الفريقين بالقرار النهائي.

من المتوقع أن يجتمع مسئولو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ القرار النهائي قبل إعلانه للفريقين.