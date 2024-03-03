عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لجلسة 3 أبريل

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفلة والشروع في قتـ.ـل شقيقها بالقليوبية

محكمة
محكمة

قرّرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم أحمد نصر، حجز قضية اتهام عاطل لاتهامه بقتـ.ـل طفلة والشروع في قتل شقيقها باستخدام أدوات "عصا وسلك كهربائي"، بدائرة قسم شرطة الخصوص ، لجلسة 3 أبريل المقبل للنطق بالحكم. 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3663 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بإشراف المستشار أمجد المنوفى محامي عام أول جنوب بنها الكلية بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من التحقيقات تتهم النيابة العامة "أحمد كمال محمد عبد السلام"، محبوس، 31 سنة، عاطل، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وحال كون المحني عليهما طفلين لم يجاوزا ثمانية عشر عام ميلادي كامل، قتل عمداً الطفلة المجني عليها "يمن محمد مصطفى عبد الحميد"، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - عصا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرباً بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. 
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه "صفوت محمد مصطفى عبد الحميد"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصا، سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضرباً بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي كادت ان تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أدوات - عصا وسلك كهربائي - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوع من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

القليوبية شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة الخصوص محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

موضوعات متعلقة

بعد استقبال 115 حالة تسمم دوائي|تحذير عاجل من مستشفى بنها الجامعي للمواطنين

صحة القليوبية: الكشف على 1177 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية المنايل بالخانكة

لبحث سبل التعاون.. جامعة بنها تستقبل وفد جامعة كيل البريطانية

رئيس جامعة بنها يشارك فى برنامج فولبرايت لقادة التعليم العالي

برواتب تصل 4500 جنيه.. بدء التقديم لـ 366 فرصة عمل في القليوبية

إحالة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالقليوبية لفضيلة المفتى

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالرصاص بالقناطر الخيرية لجلسة 5 مارس

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها

ترشيحاتنا

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية جنوب لبنان

مشروع رأس الحكمة.. نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال 10 سنوات

«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم

أكبر انخفاض في السوق الموازي.. ما مصير سعر الدولار وحقيقة التعويم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

فيديو

كان عايز يموت في السرير.. خال أرملة حلمي بكر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ