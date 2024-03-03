تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

استمرار تراجع أسعار الذهب

قدمت مذيعة “صدى البلد” ندى باهي تغطية اقتصادية حول تفاصيل تراجع كبير في أسعار الذهب يصل إلى 1200 جنيه للجرام، كذلك الدولار الذي هبط سعره في السوق السوداء بشكل غير مسبوق ليسجل حوالى 43 جنيها، بالإضافة إلى تفاصيل وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار.

وتراجعت أسعار الذهب على المستوى المحلي، وخسر سعر الذهب ما يقرب من 1200 جنيه، منذ تعاملات الشهر الماضي وخلال الأسبوع الماضي، استمرت أسعار الذهب في الهبوط قبل أن تدخل في حالة من التذبذب والتداولات في نطاقات محددة.

يأتي ذلك في ظل استقرار الأوضاع في السوق المحلي بعد موجة الهبوط الأخيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي عقب الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات السبت عند المستوى 2915 جنيها للجرام ليتداول عند المستوى 2770 جنيها للجرام لينخفض 145 جنيها، متجاوزا بذلك التوقعات، حيث كان من المتوقع أن يهبط سعر الذهب إلى ما بين 2800- 2900 جنيه للجرام من عيار 21 .