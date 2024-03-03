عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

استمرار تراجع أسعار الذهب

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد” ندى باهي تغطية اقتصادية حول تفاصيل تراجع كبير في أسعار الذهب يصل إلى 1200 جنيه للجرام، كذلك الدولار الذي هبط سعره في السوق السوداء بشكل غير مسبوق ليسجل حوالى 43 جنيها، بالإضافة إلى تفاصيل وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار.

وتراجعت أسعار الذهب على المستوى المحلي، وخسر سعر الذهب ما يقرب من 1200 جنيه، منذ تعاملات الشهر الماضي وخلال الأسبوع الماضي، استمرت أسعار الذهب في الهبوط قبل أن تدخل في حالة من التذبذب والتداولات في نطاقات محددة.

يأتي ذلك في ظل استقرار الأوضاع في السوق المحلي بعد موجة الهبوط الأخيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي عقب الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات السبت عند المستوى 2915 جنيها للجرام ليتداول عند المستوى 2770 جنيها للجرام لينخفض 145 جنيها، متجاوزا بذلك التوقعات، حيث كان من المتوقع أن يهبط سعر الذهب إلى ما بين 2800- 2900 جنيه للجرام من عيار 21 .

أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار الذهب والدولار الذهب عيار 21 سعر الذهب سعر صرف الدولار سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

مرتضى منصور يعلن استلام جثمان حلمي بكر: مخدتش مليم واحد أتعاب

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

ترشيحاتنا

محادثات مهمة مع الرئيس السيسي.. بايدن يضغط للوصول إلى هدنة بغزة قبل رمضان

تحرك برلماني بشأن ضعف الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية

هددوه بتصويره عاريا مقابل مفتاح الخزنة.. مفاجآت صادمة في جريمة مسئول يمني بالجيزة

وزيرة التضامن: دعم للأنثى غير المتزوجة فى عمر 50 سنة بقانون الضمان الاجتماعي

موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل للاحتراف بالدوري الفرنسي..الأهلي يوضح

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

فيديو

ترسل معلومات هاتفك لعينيك مباشرة.. شاهد أول عدسات للعيون تعمل بالذكاء الاصطناعي

حالة طقس اليوم .. تقلبات جوية وتراجع في درجات الحرارة

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

كان عايز يموت في السرير.. خال أرملة حلمي بكر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ