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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غياب مجدى الهوارى عن مراسم تشييع جثمان شقيقته

مجدى الهوارى
مجدى الهوارى

غاب المخرج مجدى الهوارى عن صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان شقيقته التى أقيمت منذ قليل بمسجد السيدة نفيسة. 

وقد شُيعت ظهر اليوم، الأحد 3 مارس، جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، من مسجد السيدة نفيسة، بمشاركة الأهل والمقربين.

وحضر الجنازة العشرات من المشيعين في جنازة شقيقة المخرج مجدي الهواري، الذي أعلن خبر الوفاة ظهر اليوم من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأعلن المخرج مجدي الهواري، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة شقيقته، وتشييع جثمانها ظهر اليوم.

وكتب مجدي الهواري، في منشوره عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله أختي وحبييتي.. ادعوا لها بالرحمة.. الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة ..لها منا الفاتحة». 

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