طاقة النواب تتفقد عددا من مشروعات الطاقة وحقل ظهر ببورسعيد.. صور

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب زيارة برئاسة طلعت السويدي لمشروعات الطاقة وحقل ظهر وعدد من المصانع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وقال طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن الزيارة تتضمن لقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لاستعراض أبرز الاستثمارات ومشروعات الطاقة في بورسعيد.

وأضاف السويدي أن اللجنة تقوم بزيارة حقل ظهر يوم الثلاثاء، وتلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المرحلة المهمة.

وقال خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، إن الزيارة تستهدف متابعة المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للطاقة النظيفة ومشروعات الغاز.

وقال النائب عبد الباقي تركيا، عضو اللجنة، إن مشروعات الغاز، خاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتفقدت اللجنة اليوم مصنع السويدى للأدوات الكهربائية والدرفلة بالإسماعيلية.

وتلتقي اللجنة مساء اليوم، الأحد، بمحافظة الإسماعيلية، كما تشارك اللجنة في افتتاح مدرسة قامت بإنشائها وزارة البترول ببورسعيد في إطار المسئولية المجتمعية التي تقوم بها الوزارة.

كما يلتقي الوفد نواب بورسعيد على هامش الزيارة، ويضم الوفد البرلماني عددا كبيرا من النواب رشا رمضان ومحمد جنيدي، وكيلا اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد خالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم والنائبة نشوى الديب وحام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب وأحمد العقامي والنائب آية فوزي فتى والنائب حمدي سليمان والنائبة نشوى رائف وصفاء جابر وسناء طايع وهويدة طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين.

430196607_3309071856059802_8068623382026720543_n