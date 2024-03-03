موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل للاحتراف بالدوري الفرنسي..الأهلي يوضح

أنكر النادي الأهلي وصول أي عروض رسمية للتعاقد مع محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورغم تقارير تشير إلى اهتمام نادي نانت الفرنسي بضم اللاعب، إلا أن الأهلي نفى تلقيه أي عروض رسمية حتى الآن.

وأفاد موقع "Homme du Match" الفرنسي بأن محمد عبدالمنعم، قلب دفاع النادي الأهلي المصري، يثير اهتمام نادي نانت الفرنسي، الذي يلعب له مواطنه مصطفى محمد، بالإضافة إلى مراقبة ريال بيتيس وإشبيلية له.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "أون تايم سبورتس" أن النادي الأهلي نفى استلام أي عروض رسمية من أجل ضم محمد عبدالمنعم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.