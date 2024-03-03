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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل للمرأة أجر تفطير الصائم في رمضان.. وماذا لو طلبت طباخ؟

صدى البلد

لو طلبت من حد يطبخ لافطار صائم هل أخذ الثواب كامل كأني طبخت ولا لازم اطبخ فى بيتي؟”، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وردت دار الإفتاء موضحة: أن هذا يرجع على حسب القدرة والاستطاعة، اذا استطاعتي أن تطبخي بنفسك فلا مناع من ذلك، اما اذا لم تستطيعي لذلك وارسلتي الطعام لأحد المطاعم ليطهيه ثم توزيعه على الصائمين فان شاء الله تأخذين الثواب كاملا.  

هل يجوز الأخذ من وجبات أرسلت لي لتوزيعها ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "شلبي" قائلًا": كان يجب عليكي أولًا أن تسألي من أرسل لكى هذه الوجبات لأنه صاحب الصدقة، هل كانت نيته أن يعطيها للفقراء والمساكين ولا لأى حد يأخذ منها.

وتابع: لو كانت نيته للفقراء وانتى لستي بحاجة اليها فلا تأخذى من هذه الوجبات.

هل يجوز الأخذ من وجبات أرسلت لي لتوزيعها

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