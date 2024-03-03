وفد البرلمان الأوروبي يزور الجرحي الفلسطينيين بمستشفى العريش

زار وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الجرحي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام بمحافظة شمال سيناء،اليوم/الأحد/، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول كيفية استقبال الجرحي الفلسطينيين ونوعية الإصابات التي لحقت بهم والجهود التي يقوم بها الفريق الطبي في علاجهم.



وقام الوفد الأوروبي - خلال الزيارة التى استمرت لعدة ساعات - بتفقد مخازن المساعدات اللوجستية بالعريش، واستمع إلي شرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وتخزينها وتكويدها وإرسالها إلي قطاع غزة، وحجم المساعدات والدول التي قدمت المساعدات وأنواعها.



كما قام الوفد بزيارة المنطقة اللوجستية في مدينة رفح والتي قامت المحافظة بإنشائها لاستيعاب شاحنات المساعدات خلال فترة انتظارها تمهيدا لدخولها إلي قطاع غزة، بجانب تفقد ميناء رفح البري.



ويضم الوفد الأوروبي كلا من: رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أودو بولمان، و رئيسة وحدة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ميشيل ريو، ورئيس القسم السياسي أنطونيا زفيري،ورئيسة التعاون صوفي فانهايفيربيك، ومنسق الاستجابة الإنسانية ويم فرانسين.