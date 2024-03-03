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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

24 جنيهًا إسترلينيًا للرغيف الواحد.. أغلى خبز في بريطانيا

صدى البلد

يعد رغيف خبز العجين الحامض المزين، أغلى رغيف خبز في بريطانيا، حيث يباع بسعر 24 جنيهًا إسترلينيًا للرغيف الواحد.

ويخبز هذا الرغيف المميز في مخبزة Poilane الفرنسية، وهو مصنوع من ثلث عجينة حامضة ويستخدم ملح Guérande خاص يتم حصاده يدويًا من مستنقعات Pays de la Loire منذ آلاف السنين.

وتُدير مخبزة Poilane، الجيل الثالث من الخبازين Apollonia Poilane، ولديها فرع مميز لها في باريس منذ عام 1932.

 كما تدير متجرًا في حي Belgravia بلندن، حيث يمكن للعملاء طلب رغيف العجين الحامض الذي يزن كيلوغرامين ويبلغ سعره بالضبط 24.40 جنيهًا إسترلينيًا.

يُحب الأثرياء جدًا هذا الرغيف بالفعل - في العام الماضي، طلبت كورتني كارداشيان رغيفًا مكتوبًا عليه عبارة "إلى الأبد لا يكفي" على الواجهة الأمامية - يُفترض أنها إشارة حب لزوجها ترافيس باركر.

يصف موقع Poilane على الإنترنت الرغيف قائلًا: "رغيف الخبز بالعجين الحامض المزين هو رغيف Poilane المميز والمُزين بزينة مصنوعة بالكامل من عجينة يدوية الصنع ،"يتم خبز كل رغيف في أفران الحطب الحجرية الخاصة بنا."

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