يؤدى لزيادة الوفيات.. الإغاثة الطبية بغزة: 18% من الأطفال يعانون سوء تغذية

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة، إن الجمعية سبق وحذرت من مثل هذه الأيام والساعات العصيبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات وخاصة إلى محافظتي غزة وشمال القطاع.

وأضاف "ياغي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأرقام التي صدرت من وزارة الصحة عن الاطفال المتضررين من الحرب هي لعدد الأطفال الذين استطاع أهاليهم الوصول بهم إلى المستشفى والتي استطاعت الطواقم الطبية الاطلاع على حالتهم وإحصائهم بعد ذلك، لكن الأرقام الحقيقية ما زالت مجهولة خاصة أن الآلاف من المواطنين لا يستطيعون الوصول بأمان إلى المستشفيات سواء لتلقي الخدمة الطبية أو استلام العلاج المناسب لحالتهم.

شح الادوية

وأوضح أنه نتيجة شح الأدوية ونقصها ونتيجة عدم اطمئنان الأهالي على سلامة اطفالهم أثناء التنقل للوصول إلى المستشفيات منذ ما يزيد عن 10 أيام، تحدثت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "اليونسيف" بأن 18 % من الأطفال تحت سن 15 عاما يعانون من مستوى من سوء التغذية الحاد يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة وإعاقات من بين الأطفال.