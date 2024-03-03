الكلمة الطيبة صدقة.. هذه الأعمال هى طريق الفلاح والصلاح

فسر الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، قول الله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".



وقال العالم الأزهري، اليوم الأحد: "إن الله نادى عباده المؤمنين، والمقصود من الآية الكريمة، فى الركوع والسجود، هى الصلاة، وعلى الإنسان أن يؤديها فى مواقيتها، وحث عباده المؤمنين على عبادته وعمل الخير الذى يعتبر من جملة العبادة".



وأوضح: "الحفاظ على الصلاة وايتاء الزكاة، يصل بالعبد إلى عبودية الله، ومنها إلى فعل الخير ومنها بر الوالدين ومد العون للمحتاجين والفقراء والمساكين، وكذلك الكلمة الطيبة صدقة، وختم الله الآية الكريمة بقوله لعلكم تفلحون، وهنا يوضح أن من يفعل كل هذه الأمور سيؤدى به ذلك إلى الفلاح والصلاح والرشاد".