باحث: 5% نموا في الناتج المحلي الصيني مقارنة بالعام الماضي

قال شينشن جيرالد الكاتب والباحث صيني إن الاقتصاد الصيني شهد هذا العام نموا في الناتج المحلي الصيني مقارنة بالعام الماضي بنسبة 5 %، ومن المفترض أن يزيد مع نهاية العام.

ونوه، "جيرالد"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأنه من المهم تحديد الأهداف المرجوة تحقيقها في العام الحالي، لأنه قد يكون فارقًا في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المجلس الوطني الصيني سيعقد جلستين خلال الايام المقبلة لمناقشة جميع التقارير سواء السياسية او الاقتصادية المتعلقة بالعام الماضي.

نمو الصين

أضاف أن جلسات المجلس تكتسب أهمية للتحدث عن القضايا التي تواجه الصين، مشيرًا أن الجليات فرصة ذهبية للأحزاب للمشاركة فيها، وتقديم الأراء، التي تساهم في تطوير ونمو الدولة الصينية.