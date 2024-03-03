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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سارة نخلة تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل بعد الزواج | فيديو

سارة نخلة
سارة نخلة

كشفت الفنانة والمذيعة سارة نخلة حقيقة اعتزالها التمثيل من أجل تقديم البرامج التلفزيونية، خاصة مع اقتراب موعد زواجها من خطيبها الغامض الذي ترفض الكشف عن هويته. 

وقالت سارة نخلة في ندوة بموقع صدى البلد، إنها لم تعتزل التمثيل لكن الأدوار التي تعرض عليها تكون بمقابل قليل جدا لا يتوافق مع حجم الإنفاق والتكلفة التي تتحملها الفنانة من أجل تقديم مشاهدها. 

وأشارت سارة نخلة إلى أنه التنازلات في أجور بعض الفنانين تسبب الإضرار بزملائهم موضحة:" لو اتعرف إني عملت دور مجاملة أو بفلوس قليلة كل اللي هيجي هيعمل كده". 

 

 

وكشفت سارة نخلة سر خطوبتها الغامضة بعدما نشرت صور غير واضحة لشكل وهوية خطيبها وزوجها المستقبلي، وقالت إنها تحب الخصوصية وعدم إعلان تفاصيل حياتها الخاصة. 

وأكدت سارة نخلة في لقائها مع صدى البلد، أنها ترغب في الابتعاد تماما عن الأضواء فيما يخص حياتها الشخصية موضحة:" لما أتجوز محدش هيحضر الفرح ولا هقول هو مين برضه". 

وأوضحت سارة نخلة أن خطيبها فاجأها بالاتفاق مع إحدى الفنادق، التي ذهبت إليها لتصوير إعلان لتفاجأ بتقدمه لطلب يدها، ورفضت أن تظهر تفاصيل الموقف في الفيديو، وطلبت من المصور التقاط صور بدون كشف هويته. 

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