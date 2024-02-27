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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سارة نخلة: أصالة عاملة عملية تجميل في أمريكا وبقت أصغر من شام بنتها|فيديو

أصالة
أصالة

كشفت المذيعة والممثلة سارة نخلة عددا من الأسرار عن عمليات التجميل التي يقوم بها المشاهير، ويرفضون الإفصاح عنها. 

 

وتحدثت سارة نخلة عن سر تغيير شكل الفنانة أصالة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أن المطربة السورية أجرت عملية تجميل في أمريكا وصغرت 30 سنة.

 

 

وعن دور ابنة أصالة في خطواتها التجميلية، قالت سارة نخلة إن ابنتها شام هيأت بشرة والدتها لتؤدي عملية التجميل نتيجة أفضل لكنها لا تقدر على تحويل شكلها بدون عملية متخصصة.

 

وكشفت سارة نخلة سر خطوبتها الغامضة بعدما نشرت صور غير واضح فيها شكل وهوية خطيبها وزوجها المستقبلي، وقالت إنها تحب الخصوصية وعدم إعلان تفاصيل حياتها الخاصة. 

 

وأكدت سارة نخلة في لقائها مع صدى البلد، أنها ترغب في الابتعاد تماما عن الأضواء فيما يخص حياتها الشخصية موضحة:" لما أتجوز محدش هيحضر الفرح ولا هقول هو مين برضه". 

 

وأوضحت سارة نخلة أن خطيبها فاجأها بالاتفاق مع إحدى الفنادق، التي ذهبت إليها لتصوير إعلان لتفاجأ بتقدمه لطلب يدها، ورفضت أن تظهر تفاصيل الموقف في الفيديو، وطلبت من المصور التقاط صور بدون كشف هويته. 

سارة نخلة الفنانة اصالة عمليات التجميل أصالة شام الذهبي

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