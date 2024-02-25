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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سارة نخلة تكشف سر خطوبتها الغامضة: لما أتجوز محدش هيشوفه| فيديو

سارة نخلة
سارة نخلة

حلت الممثلة والمذيعة سارة نخلة ضيفة على موقع صدى البلد، للحديث عن مشوارها الفني والإعلامي، بعدما شاركت في عدد من المسلسلات الشهيرة منها حكايتي والقاهرة كابول. 

وكشفت سارة نخلة سر خطوبتها الغامضة بعدما نشرت صور غير واضح فيها شكل وهوية خطيبها وزوجها المستقبلي، وقالت إنها تحب الخصوصية وعدم إعلان تفاصيل حياتها الخاصة. 

وأكدت سارة نخلة في لقائها مع صدى البلد، على أنها ترغب في الابتعاد تماما عن الأضواء فيما يخص حياتها الشخصية موضحة:" لما أتجوز محدش هيحضر الفرح ولا هقول هو مين برضه". 

وأوضحت سارة نخلة أن خطيبها فاجئها بالاتفاق مع إحدى الفنادق، التي ذهبت إليها لتصوير إعلان لتفاجأ بتقدمه لطلب يدها، ورفضت أن تظهر تفاصيل الموقف في الفيديو، وطلبت من المصور التقاط صور بدون كشف هويته. 

 

 

علقت الفنانة ومقدمة البرامج سارة نخلة، على عودة الفنانة حلا شيحة إلى الفن بعد إعلان اعتزالها منذ فترة، وشنها هجومًا حادًا على الفنان تامر حسني بسبب بعض المشاهد التي جمعتهما في فيلمه “مش أنا”، وارتدائها الحجاب.

وقالت سارة نخلة خلال  في برنامجها:| الناس مش عايزين حلا شيحة  ترجع عشان فقدت مصداقيتها، السيناريست هيخاف يجي يديكي سيناريو تقوليله تاني يوم لا خلاص أنا اتحجبت".

وأضافت سارة نخلة: أنا كان عندي مشاكل نفسية ولجأت لدكتور لعلاج نفسي وده مش عيب واحنا في المجتمعات العربية عشان مش متقبلين ده بنقول عليه لايف كوتش ولكن ده علم، بنصح حلا شيحة أنها تروح لدكتور نفسي، حلا محتاجة تقعد مع نفسها سنة أو سنتين تلاتة على الاقل وتفكر هي عايزة ايه.

 

سارة نخلة القاهرة كابول الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني لايف كوتش

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