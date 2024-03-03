نيويورك تايمز: المعتقلون من غزة احتجزوا في مواقع عسكرية بإسرائيل دون تهم

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن تحقيق لـ"الأونروا" يفيد بأن المعتقلين من سكان غزة، احتجزوا في 3 مواقع عسكرية داخل إسرائيل، دون توجيه تهم إليهم.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الصراع في غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات الدولية، إن جميع الأطراف دون استثناء بداية من الطرف الإسرائيلي مرورا بالطرف الفلسطيني المنهك والدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية معنيين بأن يكون رمضان شهرا ستشمله الهدنة، وإن لم يكن فيه هدوء فهذا يعني أن دائرة الصراع قد تتسع بشكل كبير للغاية، لأن هناك قيما كبيرة ترتفع خلال هذا الشهر لذلك لا بد من ضبط ذلك.

وأضاف " الرقب "، أنه من مصلحة الجانب الإسرائيلي ألا يكون هناك اشتعال في الضفة الغربية والقدس وفلسطين عام 48، مردفا: "إذا عدنا بالذاكرة لمايو عام 2021 عندنا تحرك الشارع في عرب 48 كان هذا يمثل ضغطا كبيرا على الشارع الإسرائيلي".

وأشار إلى أنهم بحاجة إلى أن يكون هناك هدوء لكن بالأمس كان التفاؤل أكثر من اليوم، إذ إن هناك بعض العثرات تحديدا في كشف أسماء من سيبقون أحياء كأسرى لدى المقاومة، وهذا الملف برز جديدا وهذا ما يطلبه "نتنياهو"، والذي يخرج بما يعكر صفو المفاوضات التي تسير بشكل حثيث ومباشر.