QNB الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من موظفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أقام QNB الأهلي، التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حفل تخرج لتكريم 76 موظفا من الحاصلين على شهادة الأخصائي المعتمد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المستوى الأول والمعتمدة من Frankfurt School for Finance and Management وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

يأتي هذا الاحتفال في إطار الاهتمام الذي يوليه QNB الأهلي، لصقل مهارات العاملين به ورفع كفاءتهم، تماشيا مع التطورات العالمية وأفضل الممارسات التدريبية، وقد شرفت الاحتفالية بحضور محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، والدكتور عبد العزيز نصير - المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والعديد من ممثلي الإدارة العليا من المؤسستين.

يشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حقق نجاحا استثنائيا في تحقيق نسبة 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية وفق توجيهات البنك المركزي المصري.

وقد أعرب محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن سعادته بتخريج الدفعة الجديدة من موظفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا البرنامج أحد أقوى البرامج التدريبية التي تؤهل موظفي القطاع للتعامل وفق أحدث التطورات في الأسواق، لافتا إلى اهتمام وحرص البنك على منح هذا النوع من البرامج ليبقى الموظفين على إطلاع بكل ما هو جديد، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها المعهد المصرفي المصري في تعزيز وتنمية مهارات موظفي البنوك وإحداث نقلة نوعية على كافة المستويات، فضلا عن إمدادهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق محليا وعالميا.

شهادة الأخصائي المعتمد في تمويل المشروعات الصغيرة

ومن جهته أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية موضحا أن المعهد قد أطلق عام 2020 شهادة الأخصائي المعتمد في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع Frankfurt School for Finance and Management ،حيث تم تخريج ما يقرب من 2000 متدربا حتى الآن، وأضاف أن هذه الشهادة قد تم تصميمها لتوفير تدريب مهني للقائمين على تلبية الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، وقد تم طرح نسخة الكترونية من هذه الشهادة لموظفي البنوك بالمحافظات للاشتراك فيها.