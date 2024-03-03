القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 3 عمليات كبرى استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إنه العمليات اليوم بدأت في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، إذ نفذ حزب الله اللبناني 4 عمليات منذ صباح اليوم وحتى الآن، منها 3 عمليات كبرى استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية، وذلك على خلاف ما حدث بالأمس، حيث تركزت في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن العملية الرابعة كانت في القطاع الأوسط باتجاه موقع "جل العلام" الإسرائيلي، والعمليات الثلاثة الأخرى من القطاع الشرقي حيث تم استهداف قوة عسكرية إسرائيلية بالأسلحة، ووفقا لبيان حزب الله يقول إنه أوقع عددا من هذه القوة ما بين قتيل وجريح.

القوات الإسرائيلية

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل دخانية من أجل التغطية على نقل جثامين أو جرحى جراء هذا الاستهداف وبالتالي كانت هناك عملية تمشيط موسعة من قبل الجيش الإسرائيلي لمنطقة "الوزاني" في الجنوب والتي تقع أيضا في القطاع الشرقي.

ولفت إلى أنه كانت هناك عملية تمشيط لمحيط مستعمرة "المطلة" الإسرائيلية؛ بعدما استهدف الحزب أيضا، أجهزة المراقبة في هذه المستعمرة، بالأسلحة، كما تم استهداف موقع "السماق" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية اليوم.