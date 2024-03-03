عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان جذاب| ملك قورة نجيم تثير الإعجاب في أحدث إطلالة

ملك قورة
ملك قورة

اعتادت الفنانة ملك قورة، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والجاذبية في آن واحد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"

وبدت ملك قورة بإطلالة جريئة، وارتدت فستان قصير فوق الركبة مصمم من قماش اللاميه، مما عكس قوامها بشكل لافت.

واختارت ملك قورة ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة بشكل عفوي فوق كتفيها ولم تتكلف بوضع المكياج بل فضلت لون الروز في الشفاه.

أحدث أعمال ملك قورة

وكان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري. 


كما شاركت فى فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وأخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبدالمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.

IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_٠٢٠١٢٩
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_٠٢٠١٢٩

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

"المعروض للبيع أكثر".. الغرف التجارية تعلن مفاجأة عن أسعار الذهب

ترشيحاتنا

نائبة الرئيس الأمريكي: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة

جمال الغندور: تغيير حكام نهائي كأس مصر إلى أجانب «أمر مؤسف»

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

استقرار سعر أرخص سيارة "زيرو" من ميتسوبيشي .. اعرف بكام ؟

بأسعار زهيدة..أقوى 10 موبايلات رائدة في 2024

انهيار الدولار يهوي بالأسعار.. كم سيصل سعر كيلو اللحمة والأرز والسكر قبل رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها| شاهد

رفقة رانيا يوسف.. حلا شيحة تثير إعجاب جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

إصابة مفاجئة للثلاثي المرعب| كيف يفكر كولر بمواجهة الزمالك.. وهذه خطة الأهلي النهائية

عبير صبري تخطف الانظار بإطلالة جديدة .. شاهد

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ