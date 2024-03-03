بفستان جذاب| ملك قورة نجيم تثير الإعجاب في أحدث إطلالة

اعتادت الفنانة ملك قورة، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والجاذبية في آن واحد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"

وبدت ملك قورة بإطلالة جريئة، وارتدت فستان قصير فوق الركبة مصمم من قماش اللاميه، مما عكس قوامها بشكل لافت.

واختارت ملك قورة ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة بشكل عفوي فوق كتفيها ولم تتكلف بوضع المكياج بل فضلت لون الروز في الشفاه.

أحدث أعمال ملك قورة

وكان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.



كما شاركت فى فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وأخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبدالمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.