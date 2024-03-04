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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة التعويضات بمشروع رأس الحكمة الجديدة: المفاوضات بدأت منذ 2018

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال حسين الزعيري رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة التحدث مع الأهالي، ومعرفة مطالبهم، متابعا: التوجيهات كانت منذ عام 2018.

وأضاف حسن الزعيري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير النقل اجتمع مع الأهالي أكثر من 6 مرات للتفاوض حول التعويضات، متابعا: وزير النقل شكل لجنة لتقدير تعويضات المباني والمغروسات للأهالي.

واسترسل: المسؤول عن اللجنة من الأهالي، وذلك لضمان الشفافية، متابعا: عدد المواطنين في رأس الحكمة كبير، ونراعي توفير سكن مناسب وملائم.

وأوضح أن الدولة ستحدد مكانا بموافقة الجانبين لإقامة المنازل الجديدة، وذلك وفقا لرغبة الأهالي، مشددا على أن معظمة الأهالي سيتم نقلهم خارج مكان سكنهم.
 

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