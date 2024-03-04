اتهامات بالغش والرشوة.. غضب متسابقة أوكرانية من الفائزة بمسابقة ملكة جمال أوروبا

الحرب الباردة تشتعل بين ملكات الجمال بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تسبب فوز الروسية روزا جادييفا بلقب ملكة جمال أوروبا 2024 في غضب المتسابقة الأوكرانية ميلينا ميلنيشوك، والتي اتهمت الفائزة والمتسابقة البيلاروسية برشوة الحكام للفوز في المسابقة.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، خلال المسابقة التي أقيمت في لبنان الشهر الماضي، قامت ميلنيشوك بنشر عدة منشورات على حسابها في إنستجرام، تتهم جادييفا والمنظمين بتحريضها بشكل متعمد.

وزعمت ميلنيشوك أنها اضطرت لالتقاط صور مع المتسابقة الروسية وتعرضت للتهديد، وحتى أجبرت على ارتداء فساتين مشابهة.

غضب بسبب ملكة جمال روسيا

بعد فوز جادييفا بالمركز الأول، وهي خبيرة لغوية لديها طفلين وتتحدث العربية والإنجليزية، اتهمت ميلنيشوك الروسية برشوة الحكام من أجل فوزها باللقب، في حين لم تحصل هي نفسها على أي جوائز أو تصل إلى الثلاثة الأوائل.

من جانبها، قررت متسابقة بيلاروسيا، إيرينا ماكسيموفيتش، التصدي لاتهامات ميلنيشوك والدفاع عن المتسابقة الروسية. وخلال رحلة في الحافلة بعد حفل التوزيع، هاجمت ماكسيموفيتش ميلنيشوك بسبب منشوراتها على إنستجرام.

وبعد الحادثة، نشرت ميلنيشوك منشورًا آخر، تدعي فيه أن المتسابقتين الروسية والبيلاروسية قد اشترتا مراكزهما بمبالغ مالية قدرها 20 ألف يورو و5 آلاف يورو على التوالي.

في مقابلة بعد حفل التوزيع، قالت جادييفا، من جمهورية تتارستان الروسية: "لم يحبوا أنني من روسيا وبعضهم حتى لم يرغبوا في الوقوف بجواري على المسرح. ولكنني لم أتفاعل مع ذلك بأي شكل ولم أتورط في أي مشاجرات. ربما كان هذا عاملًا في فوزي".