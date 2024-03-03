فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت لقاء الخميسي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون البينك ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت لقاء الخميسي، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور لقاء الخميسي