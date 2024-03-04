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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هربا من الحرب.. اختفاء 3 راقصي باليه أوكرانيين خلال جولة في فنلندا

صدى البلد

تمكن ثلاثة راقصين من فرقة الباليه في أوبرا لفيف الأوكرانية من الهروب وعدم العودة إلى بلادهم بعد جولة في شمال أوروبا.

ووفقًا لخدمة الصحافة التابعة للمسرح. فر الراقص الأساسي أندريه ميخاليخا، وزوجته الراقصة المنفردة يوليا ميخاليخا-روما، ومدرب الباليه بوغدان كلوتشنيك. وهربوا بعد أداء "دون كيشوت" في إستونيا وفنلندا. 

فرار 3 راقصي باليه من أوكرانيا

بحسب موقع" روسيا اليوم" كان من المقرر أن يظهروا على المسرح في مدينتهم الأم لفيف في الأول من مارس، لكنهم لم يعودوا، وتم تعليق الفنانين الهاربين عن العروض المستقبلية في أوبرا لفيف وتم حذف أسمائهم من موقع المسرح. ويحقق المسرح في الحادثة.

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لا يزال الأوكرانيون يعانون من تداعيات الصراع مع روسيا الذي اندلع في فبراير 2022، حيث تمنع الخدمة العسكرية العامة الرجال الأوكرانيين البالغين من الانتقال خارج البلاد.

 ومع ذلك، تمكن الآلاف من الهروب بشكل غير قانوني منذ ذلك الحين، وعددهم يزداد باستمرار.

في الأسبوع الماضي، صرح المسؤول الأممي فيليب لوكليرك بأن أوكرانيا لديها الحق في المطالبة بعودة الرجال الذين يتجنبون الخدمة العسكرية. وأضاف أن التجنيد العسكري في أوكرانيا لا يشكل اضطهادًا.

القوة العسكرية في أوكرانيا

يذكر أن أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القيادة العسكرية قد اقترحت استدعاء ما بين 450,000 إلى 500,000 شخص إضافيين. 

وصرح مساعد زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأنه لا ينبغي السماح لأحد بتجاهل الصراع مع روسيا. ويناقش البرلمان في كييف حاليًا قانون التجنيد.

الأوكرانيين الحماية القانونية التحقيق في الحادث الصراع مع روسيا

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