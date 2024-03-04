محمد فاروق: وسام أبو علي مهدد بالغياب عن نهائي كأس مصر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر بالسعودية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن":"اشتكى وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي في تدريب أمس السبت من آلام في العضلة الخلفية وقد يغيب عن مباراة نهائي كأس مصر على أن يخضع اللاعب لفحص طبي غداً الاثنين لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية وموقفه من المشاركة في مباراة نهائي كأس مص

ر أمام الزمالك".

وكان النادي الأهلي قد استخرج تأشيرة سفر وسام أبو علي ضمن بعثة الفريق الأحمر إلى السعودية خلال الأيام الماضية لخوض نهائي الكأس.