ريان جوسلينج يغني "باربي" على مسرح الأوسكار| تفاصيل

يقدم الممثل الشهير ريان جوسلينج أغنية من مجموعة أغاني فيلمه Barbie في حفل الأوسكار المقرر إقامته يوم ١١ مارس الجاري.

سيصعد ريان جوسلينج على مسرح الأوسكار لآداء أغنية شخصية كين التي ترشح عنها للعديد من الجوائز ، بعدما حقق فيلم باربي مليار دولار في شباك التذاكر.



أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 96 في يناير الماضي، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي.



كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عن أول قوائم نجوم هوليوود الذين سيصعدون على المسرح في النسخة المقبلة، لتقديم الجوائز والمشاركة في الفقرات الفنية للحفل.

وضمت قائمة مقدمي حفل الأوسكار عدد من نجوم هوليوود الغائبين منذ فترة، وعلى رأسهم ألباتشينو الأسطورة، نيكولاس كيدج بعد صحوته الفنية مؤخرا، ماثيو ماكونهي.



أيضا يشارك في تقديم الجوائز كل من لوبيتا نيونجو، زيندايا، سام روكويل، جيمي لي كرتيس، ماهيرشالا علي، بريندان فريزر، ميشيل يوه، وغيرهم.