حماقي يواصل تألقه ويشعل واشنطن ونيويورك بـ"أم الدنيا" ويرفع علم مصر

يحصد الميجا ستار محمد حماقي المزيد من النجاحات فى جولته الغنائية بأمريكا الشمالية عقب تألقه وسط حضور كامل العدد وغير مسبوق فى حفلى تورينتو الكندية و فى لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحيا حفلين متتالين أكثر إثارة وجماهيرية بولاية نيويورك الأكثر زحاما فى الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن.

و أشعل حماقى حفلى نيويورك وواشنطن بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة الى حدث اغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة" .. وغيرها .

وكعادته حرص حماقي على تقديم أغنية "أم الدنيا" لجمهور حفلات جولته الغنائية فى أمريكا الشمالية وقام برفع العلم المصري فى حفله بالعاصمة الأمريكية اشنطن المدينة الأكثر تأثيرا في السياسة العالمية كونها تضم مقر البيت الأبيض ومقرات السلطات التشريعية والوزارات والبعثات الدبلوماسية، وهي المقر الرئيسي لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ومن المقرر ان يختتم حماقى جولته الغنائية فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية بحفل مدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرا اضخم حفلات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.



كما حقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقى ل عمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من آجواء الإثارة.

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