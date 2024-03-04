عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "آلة الحرب الإسرائيلية لا ترحم.. فلسطينية تنجب توأما وغارة للاحتلال تقتلهما".

حياة هادئة مع زوج محب وتوأم من الأطفال يلعبان، هكذا رسمت أم فلسطينية الحياة في خيالها قبل أن تنقلب أيامها رأسا على عقب، فآلة الحرب الإسرائيلية لا ترحم حتى وإن كان الرضع أبناء أيام لا يعرفان عن الحياة شيئا.

وقالت الأم: "كانا نائمين، وفجأة وبحلول الساعة 11.30 شعرت بنفسي وأنا ملقاة على الأرض، صرخت وقلت أولادي، فأخبرني الشباب بأنهما ماتا".

قبل نحو 4 أشهر وفي أحد مستشفيات غزة المظلمة، وضعت الأم رانيا أبو عنزة توأمها وفرحت بهما إلى أنهما أستشهدا في ليلة حزينة مع أبيهما و14 فردا من أسرتهم.

ترفض الأم الفلسطينية ترك توأمها فقد باتت عليهما بالأمس تدثرهما من برد الشتاء وتنتظر اليوم الذي يتوقف القتال فيه على القطاع، إلا أن الاحتلال كان له رأي آخر.