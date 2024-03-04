مصر للطيران تنقل فريقي الأهلي والزمالك إلى الرياض لخوض نهائي كأس مصر

تسير الشركة الوطنية مصرللطيران اليوم الإثنين ٤ مارس والأربعاء ٦ مارس، رحلتين خاصة من مطار القاهرة لنقل بعثة فريقي نادي الزمالك والأهلي إلى مطار الرياض الدولي للمشاركة في نهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة ٨ مارس بالمملكة العربية السعودية.

وتخصص مصر للطيران، رحلتين رقم MS3009 و MS3011 من طراز بوينجB737-800، لنقل فريقي الأهلي والزمالك إلى المملكة العربية السعودية.

ويستقبل بعثة الناديين الكبيرين فريق عمل من مصرللطيران بمطاري القاهرة والرياض لإنهاء كافة التسهيلات اللازمة واجراءات السفر لقطبي الكرة المصرية.

كما قام الناقل الوطني بتوفير المواعيد المطلوبة لسفر وعودة الفريقين علي متن رحلات خاصة بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية للخروج بما يليق بالحدث الرياضي الكبير .