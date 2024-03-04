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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة كلا من طبيب بشري رئيس قسم الكلى بمستشفى مصر للطيران وطالب وفرد أمن وعامل إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد، تهدف إلى تحقيق منافع مادية من خلال التعامل في الأشخاص الطبيعية عبر ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء بمقابل مادي، وذلك بواسطة استغلال حاجة المجني عليهم وتهديدهم بالإيذاء بأن تعاملوا في جسد المجني عليها(د.أ) بقصد استئصال كليتها وزرعها في جسد المتلقية (ه.ت)وهددوها لإنقاذ الاتفاق مقابل حصولها على مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه؛ مستغلين ضعفها وحاجتها

كما أنهم تعاملوا في عضو جسدي وهو الكلي علي خلاف أحكام القانون؛ ليقوما باستئصالها كلية المجني عليها لزرعها في شخص آخر وكان ذلك على سبيل البيع والشراء مع علمهم به.

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