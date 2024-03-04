مسابقة الهجن بمشاركة 790 جملا.. أجواء حماسية تجذب جماهير مدينة العلمين

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أبرز فعاليات مسابقة الهجن بالعلمين.. أجواء حماسية تجذب جماهير مدينة العلمين".

انطلقت فعاليات مهرجان سباق الهجن بمدينة العلمين بحضور كثيف من ملاك الهجن من كل المحافظات وجمهور متابعي السباقات وسط منافسة مثيرة بين ملاك الهجن على مضمار سباقات الهجن بالعلمين، حيث يقام السباق على فترتين صباحية ومسائية ويتجدد مع أشواط الختام.

وانطلقت الأشواط باستخدام الراكب الآلي الذي يتحكم في قيادته المدرب عن بعد، وينظم السباق الاتحاد المصري للهجن بدعم من اتحاد سباقات الهجن بالإمارات ويشارك فيه نحو 790 جملا من محافظات سيناء والصعيد والقناة ومطروح والوادي الجديد، كما يشارك ملاك هجن من القاهرة والجيزة والشرقية.

وشارك في انطلاقة السباق ممثلون عن الاتحادين المصري والإماراتي لسباقات الهجن وأعداد كبيرة من ملاك الهجن من محافظات كثيرة على مستوى الجمهورية، حيث قُسم السباق إلى 32 شوطا بينها شوطان بالراكب البشري وبقية الأشواط بالراكب الآلي.

