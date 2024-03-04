عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسابقة الهجن بمشاركة 790 جملا.. أجواء حماسية تجذب جماهير مدينة العلمين

سباق الهجن
سباق الهجن

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أبرز فعاليات مسابقة الهجن بالعلمين.. أجواء حماسية تجذب جماهير مدينة العلمين".

انطلقت فعاليات مهرجان سباق الهجن بمدينة العلمين بحضور كثيف من ملاك الهجن من كل المحافظات وجمهور متابعي السباقات وسط منافسة مثيرة بين ملاك الهجن على مضمار سباقات الهجن بالعلمين، حيث يقام السباق على فترتين صباحية ومسائية ويتجدد مع أشواط الختام.

وانطلقت الأشواط باستخدام الراكب الآلي الذي يتحكم في قيادته المدرب عن بعد، وينظم السباق الاتحاد المصري للهجن بدعم من اتحاد سباقات الهجن بالإمارات ويشارك فيه نحو 790 جملا من محافظات سيناء والصعيد والقناة ومطروح والوادي الجديد، كما يشارك ملاك هجن من القاهرة والجيزة والشرقية.

وشارك في انطلاقة السباق ممثلون عن الاتحادين المصري والإماراتي لسباقات الهجن وأعداد كبيرة من ملاك الهجن من محافظات كثيرة على مستوى الجمهورية، حيث قُسم السباق إلى 32 شوطا بينها شوطان بالراكب البشري وبقية الأشواط بالراكب الآلي.
 

سباق الهجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار.. وانخفاض في الذهب

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية : 300 ألف خدمة طبية وعلاجية بالسويس في 6 أشهر

جريمة أخلاقية تحت تهديد السلاح | تحقيق عاجل في اقتحام منزل سيدة بالواحات

التعليم تعلن ضوابط اختيار لجان التقييم النهائي بالمدارس الفنية

يديعوت أحرونوت : بايدن رفض التحدث مع نتنياهو بعد كارثة شاحنات المساعدات بغزة

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة.. صور

فضيحة إجرامية.. رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير يتاجر بالأعضاء البشرية |انفراد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أمريكا .. طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول الطماطم المجففة

المستريحة.. ليلي علوي بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

ليس للتدخين.. أوعية عمرها 1000 عام تكشف استخدامات التبغ قديمًا| تفاصيل

تنبيه مهم من بلح رمضان لهذا السبب

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

اﻟﻤﺰﻳﺪ