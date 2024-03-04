التعليم تعلن رسوم التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي» المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، المنهجية الجدارات المهنية ، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في القرار الوزاري، بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي، يسدد كل طالب مقيد بالصف الثالث الثانوي بالتعليم بالمدارس المشار إليها بالمادة الأولى مبلغا قدره 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي، على أن يتم إيداع الحصيلة في حساب تنمية الموارد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم توزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائي الخاص بالبرامج الدراسية المبنية، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وفقًا لقواعد وضوابط الصرف المرفقة بهذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024 ، كما يُلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما يلغى القرار الوزاري رقم (۳) لسنة 2023 المشار إليه بالديباجة وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه، وتنشر في الجريدة ا الرسمية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقا المنهجية الجدارات المهنية وكذا قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، عقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية في البرامج التخصصية في المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته : (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، ويتم من خلاله التقييم النهائي للطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى : تتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها، وترشيح أعضائها على النحو الوارد بهذا القرار، ووفقًا للقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الخاصة بهذا الشأن.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى : تشكل كل لجنة من 3 أعضاء، بواقع عضو واحد من ممثلي سوق العمل، وعدد اثنين من أعضاء التوجيه الفني المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية، أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين ذوي الكفاءة والخبرات بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى معاون إداري للجنة ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية. وفي حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل، يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية، على ألا تقل درجته العلمية عن مدرس، أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة عالية.