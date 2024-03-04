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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار يكشف تفاصيل شخصيته في صلة رحم

صدى البلد

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.


تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلم بخطوات خارج إطارالقانون لإستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير من المشاكل والأزمات المُعقدة، ويناقش "صلة رحم" عملية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولادة.

من جانبه يقول إياد نصار "من الأشياء التي تجذبني هي المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة ولكن تبعاته صعبه.

 ويشير إياد نصار إلى أن بناء فكرة العمل تمت على قرار الشخصية، على الرغم من أنها تتخذه بدوافع نبيلة وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة.

ويضيف : "حسام" مهموم بفكرة تكوين أسرة مع المرأة التي يحبها حتى لو بدت بعض الأمور مستحيلة. لذلك يقرر أن يستأجر رحم امرأة أخرى ببويضات زوجته المجمدة، لأنه يحب زوجته ويريد أن يُرزق منها بطفل، لذلك لا يمكن اعتبار المرأة التي يتم استئجار رحمها هي زوجة ثانية له".

ويتحدث عن صفات الشخصية ويقول: لدى "حسام" مأساته ما قبل زواجه الثاني، فهو فقد طفليه الأول والثاني، فأصبح أكثر إصراراً على الإنجاب.

وقال إن مهنة حسام طبيب تخدير، لأن طبيب التخدير قادر على تخيل الألم، ووجوده في المستشفى سيساعدنا في رحلة بحثه واستعانته بأشخاص يقدمون له المساعدة. 

وأوضح أن شخصية "حسام" تتحلى بالمبادئ ولكن عندما اصطدم بالواقع تغيرت مبادئه، وهذا أمر انسانييحصل عند الكثيرين، مضيفاً "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة وما تمر به الشخصيات في هذه المرحلة".

وقال هذا هو التعاون الثاني مع يسرا اللوزي، وهناك انسجام بيننا، وكذلك مع أسماء أبو اليزيدالتي تعاونت معها من قبل في مسلسل "هذا المساء"، كما حرص مخرج العمل تامر نادي على أن يشعر كل ممثل بالحماس لتأديةشخصيته في إطار جماعي.

مُسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه، وآخرين... ومن تأليف هشام عبيه،وإخراج تامر نادي،    يُعرض "صلة رحم"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر".

مسلسل صلة رحم اخبار اياد نصار اعمال اياد نصار

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