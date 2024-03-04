كولر يجهز مفاجأة للزمالك بنهائي الكأس بضم هذا اللاعب

يخطط المدير الفني لنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، لإجراء تعديلات جديدة على قائمة الفريق الذي سيشارك في مباراة القمة القادمة أمام نادي الزمالك في نهائي كأس مصر.

من المقرر أن تنطلق أحداث المباراة النهائية لهذه البطولة المصرية التقليدية، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، في المملكة العربية السعودية.

أكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي أن اللاعب محمد الضاوي يعاني من مشاكل صحية متعددة، حيث يتعافى من إصابة ويصاب بأخرى جديدة، فقد كان يعاني من خراجٍ ثم تعرض لشدٍ عضلي.

وأضاف شوبير: "اللاعب محمد الضاوي غير متاح للفريق حاليًا للتقييم، بينما يواجه أحمد عبد القادر مشكلة قد تحول دون سفره مع الفريق بسبب علاقته المتوترة مع مارسيل كولر ولكن المدرب ضمه لقائمة الفريق".

في سياقٍ متصل، غاب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن التشكيلة الأساسية للأهلي في المباريات الأخيرة، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال التدريبات.