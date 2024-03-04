الاحتلال الإسرائيلي يدمر 155 مؤسسة صحية بغزة

كشفت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، وقتلت 364 كادرا صحيا واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة.



وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة.



وتابعت:" الوضع الصحي كارثي للغاية ويزداد سوءا وانهيارا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، الاحتلال تعمد إحداث كارثتين إنسانية وصحية مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ورصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوفر الإمكانات الطبية اللازمة لها.

وأشارت الصحة الفلسطينية، أن سكان شمال غزة يصارعون المـ ـوت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية لعدم توفر الطعام وشح مياه الشرب.



