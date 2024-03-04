بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بقرية أنشاص الرمل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية انشاص الرمل التابعة لإدارة مشتول السوق البيطرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلٍ من مديري إدارات (الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد ) بالمديرية وأطباء إدارة مشتول السوق البيطرية ومدير وأطباء وحدة إنشاص الرمل البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( ١١٠ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٨٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٣٠) رأس ماشـية وأغنام و دواب و (١٢٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس من الماشية و الأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (٢٠) حيوان وسحب عدد ٢٠ عينة دم لفحص من أمراض السل والبروستات وذلك بالمجان.

وأكد مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.