إقبال كثيف. محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة في المدارس .. شاهد

تشهد المدارس الثانوية حاليا ، تنظيم محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وينشر موقع صدى البلد صورا ترصد إقبال طلاب الثانوية العامة على المحاضرات المجانية ، في مدرسة الظاهر الثانوية القديمة بنات - التابعة لإدارة الوايلى التعليمي



وقامت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الادارات التعليمية صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ بمتابعة محاضرات الدعم المجانية لطلاب الصف الثالث الثانوي وكان فى استقبالها ، الدكتورة وفاء رضا مدير عام الإدارة ، ومحمود أبو الفضل مدير المدرسة

وأثنت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية على الحضور المكثف من الطلاب ، وطالبتهم بالانتظام فى الحضور لتحقيق أعلى استفادة علمية والوصول إلى كليات القمة .

وفى ختام الزيارة توجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالشكر لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة والتوجيهات والمعلمين على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب للارتقاء بمستواهم العلمي .

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كذلك على تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثانوية العامة من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس، بالإضافة إلى جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.

محاضرات مجانية

محاضرات مجانية

محاضرات مجانية

محاضرات مجانية