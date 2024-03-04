كرات النار.. خريطة مواعيد تساقط الشهب على مصر خلال 2024

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان (الظواهر والأحداث الفلكية لعام 2024)، ويأتي ذلك في اطار برنامج الفعاليات والأنشطة العلمية بالمعهد للتوعية وتعليم الفلك، والدور المجتمعى والبحثى المنوط به بالمعهد.

الشهب أجمل ظواهر الظواهر الفلكية

وكشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال الندوة العلمية، عن مواعيد حدوث أجمل ظواهر الظواهر الفلكية وهى ظاهرة تساقط الشهب .

وقال الدكتور شعبان إن زخة الشهب حدث فلكي يلاحظ فيه عدد من الشهب المنطلقة من نقطة واحدة في السماء ليلا، هذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعي النيازك، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من المذنب أو كويكب حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي الأرض بسرعات عالية جدا وفى مسارات متوازية .

وأضاف: تحدث رؤية الشهب نتيجة احتكاك الهواء الذى يتولد عنه ارتفاع درجة حرارة النيزك الأمر الذي يجعل النيزك يتوهج وينشأ عنه ذيل مضئ من الغازات وجسيمات النيزك المنصهرة، وأن معظم الشهب تستمر مدة توهجها لما يقرب من الثانية .

زخات الشهب خلال عام 2024

شهب القيثاريات

ونكون مع موعد تساقط الشهب الثانى فى 22-23 إبريل مع زخة شهب القيثاريات وهي تتساقط بمعدل 20 شهابا فى الساعة عند ذروتها، لسوء الحظ، فان وهج البدر سيحجب جميع الشهب باستثناء المعها هذا العام. ولكن إذا كنت صبورا، فقد تظل قادرا على التقاط عدد قليل من الأشياء الجيدة. أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم بعد منتصف الليل. سوف تشع الشهب من كوكبة Lyra ، لكنها يمكن ان تظهر في أي مكان في السماء.

شهب إيتا الدلويات

تأتى شهب إيتا الدلويات فى 6-7 مايو وهى شهب قادرة على إنتاج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، ويرى معظم النشاط فى نصف الكرة الجنوبي، أما فى نصف الكرة الشمالي يمكن أن يصل المعدل الى 30 شهابا فى الساعة ومن الافضل رؤيتها فى نصف الكرة الجنوبي، على الرغم من المراقبين في نصف الكرة الشمالي يمكن أيضا التمتع بها.

وسيغيب القمر الجديد تاركا السماء مظلمة تقريبا سماء مظلمة لما يجب أن يكون عرضا ممتازا هذا العام، أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم بعد منتصف الليل، سوف تشع الشهب من كوكبة الدلو ، ولكن يمكن ان تظهر في اي مكان في السماء.

شهب دلتا الدلويات

وتأتى شهب دلتا الدلويات فى 28-29 يوليو وهى شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 20 شهابا فى الساعة عند ذروته، يتم إنتاجه بواسطة الحطام الذي خلفه المذنبات مارسدن وكراشت. يستمر الحمام سنويا من 12 يوليو إلى 23 أغسطس. ويبلع ارتفاعه هذا العام ليلة 28 يوليو وصباح 29 يوليو سوف تشع الشهب من كوكبة الدلو ، ولكن يمكن أن تظهر في أي السماء.

وسيحجب التربيع الثاني من القمر العديد من الشهب الخافتة هذا العام. ولكن اذا كنت صبورا،

فلا يزال بامكانت التقاط عدد قليل من الشهب الجيدة.. أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم بعد منتصف الليل، سوف تشع الشهب من كوكبة الدلو ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء.

شهب البرشاويات

تعد أحد أفضل زخات الشهب التى يجب مراقبتها والتى تأتى فى 12-13 أغسطس حيث تنتج ما يصل الى 60 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وسيحجب التربيع الأول من القمر بعض الشهب الخافتة في وقت مبكر من المساء. لكن القمر سيغرب بعد وقت قصير من منتصف الليل تاركا سماء مظلمة لما يمكن أن يكون عرضا ممتازا في الصباح الباكر.

شهب التنين

زخة شهب بسيطة تنتج فقط حوالى 10 شهب فى الساعة وتأتى فى 7 أكتوبر ، وشهب التنين شهب غير عادية تكون أفضل عرض له فى السماء الباكر بدلآ من الصباح الباكر، سيضمن قمر التربيع الثاني سماء مظلمة في وقت مبكر من المساء لما يمكن أن يكون عرضا جيدا، اذا كنت صبورا، فربما لا يزال بامكانك التقاط بعض الشهب الجيدة. أفضل مشاهدة ستكون في وقت مبكر من المساء من مكان مظلم بعيد عن اضواء المدينة.

شهب الأسديات

شهب متوسطة بحيث يمكن إنتاج ما يصل الى 15 شهابا فى الساعة عند ذروتها، وتاتى فى 17/18 نوفمبر، الزخة فريدة من نوعها لأنه تحتوي على ذروة إعصارية كل 33 عاما تقريبا حيث يمكن رؤية منات الشهب في الساعة. حدث هذا الأخير في عام 2001. يتم إنتاج شهب الاسديات بواسطة حبيبات الغبار التي خلفها مذنب تيمبل-تاتل ، الذي تم اكتشافه في عام 1865.

تستمر الزخة سنويا من 6 إلى 30 نوفمبر، ولسوء الحظ، فإن اكتمال القمر جميع الشهب باستثناء

تقريبا سيحجب المعها هذا العام، حيث تبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وصباح 18. سوف تشع من كوكبة الاسد، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء.

شهب التوأميات

تاتى فى 13/14 ديسمبر تنتج ما يصل الى 120 شهابا فى الساعة عند ذروتها، يعود مصدرها إلى كويكب من كويكبات أبولو يعتبر الكثيرون أنها أفضل شهب في السماء حيث يبدو للناظر أن حركة الشهب قادمة من كوكبة التوأمين ، حيث ينتج ما يصل الى 120 شهاب في الساعة في ذروته. يتم إنتاجه بواسطة الحطام الذي خلفه كويكب معروف باسم 3200 Phaethon، والذي تم

اكتشافه في عام 1982.

تستمر الزخة سنويا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر. حيث تبلع ذروتها هذا العام ليلة 13 وصباح 14. ستنطلى الشهب من كوكبة الجوزاء ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء، سوف يحجب القمر المكتمل تقريبا جميع الشهب باستثناء المعها هذا العام.