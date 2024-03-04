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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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ديني

الإعلام وقضايا المجتمع.. محاضرة لـ خالد الجندي باتحاد إذاعات التعاون الإسلامي

خالد الجندي
خالد الجندي

أقيمت اليوم الاثنين الرابع من مارس الجاري، محاضرة تحت عنوان  "الإعلام وقضايا المجتمع"، والتي جاءت ضمن فعاليات الدورة السادسة والتي تحمل عنوان  " الإعلام بين القيم ومهارات التواصل العصرية "، بمشاركة نخبة من الإعلاميين ورؤساء الهيئات الإذاعية والتليفزيونية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي .

محاضرة لـ خالد الجندي بدورة اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي

ألقى المحاضرة الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وتناولت المحاضرة الحديث التأكيد على الدور الهام للإعلام  في مناقشة قضايا المجتمع ، والحدود بين حريّة التعبير وضوابط القيم"، ومسؤوليّة وسائل الإعلام في اختيار المشكلات المجتمعيّة المرجو معالجتها أمام المجتمع والرأي العام، ودورٍ  الإعلام ورسالته تجاه المشكلات المجتمعيّة.

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ويذكر انه يحاضر بالدورة نخبة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي، وتأتى فى إطار الدورات التي يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من «57» دول عربية وإسلامية في أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير .

وجدير بالذكر أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي  قد أقام سابقا العديد من الدورات ، وانطلقت الدورة السادسة  في الثالث من مارس الجاري وتستمر لمدة  خمسة أيام  .

التعاون الاسلامي خالد الجندي الإعلام بين القيم ومهارات التواصل العصرية منظمة التعاون الاسلامي الإعلام وقضايا المجتمع

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