يسرا اللوزي عن صلة رحم: لا أتوقع أن يتقبل المُشاهدون الفكرة بسهولة

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.

ولا تنكر يسرا اللوزي بأن أول ما تبحث عنه في أي مشروع جديد إلى جانب النص هو طاقم العمل الذي ستتعاون معه، وتقول "تعاونت في عدة أعمال مع شركة الصبّاح، وما ان تم عرض النص عليّ حتى وافقت مباشرةً. كما أنني كنت متحمسة للعمل مع المخرج تامر نادي، وكلفريق العمل إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، بعدما أصبحت أكثر نضجاً أدركت بأن طاقم العمل يؤثر كثيراً في النتيجة النهائية للمشروع".

تتابع "يطرح "صلة رحم" موضوعاً شائكاً، ويحتاج لمساحة كبيرة ووقت طويل لنصل إلى إجابة واضحة ان كان ما يناقشه المسلسل مقبولاً أوغير مقبول، حلالاً أو حراماً. لا يُصوّر العمل أي شخص بشكل مثالي، كل الشخصيات تُخطئ لأن الانسان ليس معصوماً من الخطأ، وهناكأبعاد مختلفة وعمق عند الشخصيات".

وعن دورها تقول "ليلى طبيبة نفسية، وهي شخصية ملائكية إلى حد ما، لكنها تجد نفسها في موقف صعب يغيّر حياتها ويهز الثوابت التي تؤمن بها. تحاول ليلى أن تنجب، وتواجه صعوبات وحقن مجهري وهذه المرة هي فرصتها الأخيرة لتكون أماً، وتضيف "لا أتوقع أن يتقبل المُشاهدون الفكرة بسهولة لأن القصة جديدة والموضوع شائك، وسيفتح الباب أمام نقاشات وتساؤلات و"صلة رحم" لا يقدم إجابة أو حل،حتى خلال المسلسل سنرى المشاكل والصعوبات التي تواجه الشخص الذي اتخذ هذا القرار والأبعاد المختلفة للموضوع، وسنترك المجال للمشاهدين لكي يناقشوا الفكرة".