عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يسرا اللوزي عن صلة رحم: لا أتوقع أن يتقبل المُشاهدون الفكرة بسهولة

صدى البلد

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.

ولا تنكر يسرا اللوزي بأن أول ما تبحث عنه في أي مشروع جديد إلى جانب النص هو طاقم العمل الذي ستتعاون معه، وتقول "تعاونت في عدة أعمال مع شركة الصبّاح، وما ان تم عرض النص عليّ حتى وافقت مباشرةً. كما أنني كنت متحمسة للعمل مع المخرج تامر نادي، وكلفريق العمل إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، بعدما أصبحت أكثر نضجاً أدركت بأن طاقم العمل يؤثر كثيراً في النتيجة النهائية للمشروع".

تتابع "يطرح "صلة رحم" موضوعاً شائكاً، ويحتاج لمساحة كبيرة ووقت طويل لنصل إلى إجابة واضحة ان كان ما يناقشه المسلسل مقبولاً أوغير مقبول، حلالاً أو حراماً. لا يُصوّر العمل أي شخص بشكل مثالي، كل الشخصيات تُخطئ لأن الانسان ليس معصوماً من الخطأ، وهناكأبعاد مختلفة وعمق عند الشخصيات".

وعن دورها تقول "ليلى طبيبة نفسية، وهي شخصية ملائكية إلى حد ما، لكنها تجد نفسها في موقف صعب يغيّر حياتها ويهز الثوابت التي تؤمن بها. تحاول ليلى أن تنجب، وتواجه صعوبات وحقن مجهري وهذه المرة هي فرصتها الأخيرة لتكون أماً، وتضيف "لا أتوقع أن يتقبل المُشاهدون الفكرة بسهولة لأن القصة جديدة والموضوع شائك، وسيفتح الباب أمام نقاشات وتساؤلات و"صلة رحم" لا يقدم إجابة أو حل،حتى خلال المسلسل سنرى المشاكل والصعوبات التي تواجه الشخص الذي اتخذ هذا القرار والأبعاد المختلفة للموضوع، وسنترك المجال للمشاهدين لكي يناقشوا الفكرة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

ترشيحاتنا

الحكومة تبدأ الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص

مبعوث بايدن: وقف إطلاق النار في غزة لن ينطبق بالضرورة على لبنان

رئيس زراعة الشيوخ: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والسكر خلال أيام.. بشرط

الزراعة : مصر قدمت 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة

المشدد وغرامة 20 ألف جنيه.. الشيوخ يقطع الطريق على "الزواج العرفي" لاستحقاق الدعم

دولة فقيرة خلال سنوات.. سيناريو الرعب الاقتصادي يهدد الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

هترجعه بعد الحفلة.. جاكيت نسرين طافش يضعها في مأزق

فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ