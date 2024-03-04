ارتقاء 30 ألف شهيد.. الاحتلال يواصل العدوان على غزة للشهر الخامس|فيديو

رصد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في رفح الفلسطينية، مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الخامس على التوالي، قائلا إنّ الطائرات الحربية لا تتوقف عن التحليق، وتقوم بشن غاراتها باتجاه كل أحياء ومدن قطاع غزة، مضيفًا أن أخر هذه الغارات، كانت فجر اليوم بمدينة رفح، والتي استهدفت المنازل المليئة بالمواطنيين، مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء من بينهم أطفال.



وأضاف «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مدينة رفح لازالت تتعرض لغارات عنيفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة المنازل والبنى التحتية والمساجد، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس التي لازالت تتعرض لتوغل إسرائيلي على مدار 3 أشهر.



وتابع، أن عدوان جيش الاحتلال أخلف أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 71 ألف مصاب، بالإضافة إلى 15 ألف مفقود ما بين شهيد واسفل المنازل المُدمرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة لوجود الرفات البشرية أسفل المنازل مما يؤثر على البيئة في كل أنحاء القطاع.