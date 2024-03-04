متحدث الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من خلال زيادة الإستثمارات فى مجال الصناعة والحوافز التي توفرها الدولة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، فإن الدولة منحت العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين لتطوير وتعميق الصناعة فى مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصناعة تمثل عصب أساسي في الإقتصاد، وهناك ضمن الخطط والرؤي الموضوعة للدولة، خاصة وثيقة التوجهات الإستراتيجية للإقتصاد المصري، التي يناقشها الحوار الوطني، هناك خطط لزيادة الصادرات المصرية هلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من خلال تطبيق كافة تلك الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الإستثمارات ليس فقط لتوفير الزيادات المحلية، ولكن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.