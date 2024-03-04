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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلية التربية النوعية جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة القليوبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أنطلقت القافلة التنموية الشاملة التى نظمتها كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

يأتى وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القلويبة، الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ،و تحت إشراف أ.د أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، أ.د. محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وتضمنت القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرى منها الرمد، والباطنة، وطب الأسنان والجلدية، وأطفال، والأنف والأذن، مع تقديم الأدوية اللازمة لهم.

كما تضمنت حملة كساء وتوزيع أكثر من 1200 قطعة ملابس، وتوزيع أكثر من 300 كرتونة غذائية، لأهالي القرية.

كذلك تم تقديم ورش فنية لعمل وكيفية طباعة المنسوجات على الملابس وتسليم هذه الملابس لأطفال القرية.

وفي الإطار ذاته أقامت وحدة محو الأمية بتحديد مستوى وعمل استكتاب لأكثر من 50 سيدة من أهالي القريتين وذلك بالتعاون مع هيئة العامة لتعليم الكبار بالجامعة، كما تم عمل بعض الندوات والأنشطة التوعوية لأهالي القرية ،بالإضافة إلى تقديم ورشة عمل على التغذية وكيفية الاستفادة منها وذلك تحت إشراف أ.د أسامة السيد عميد الكلية وأستاذ التغذية وعلوم الأطعمة.

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