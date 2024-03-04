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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| وفاة جميل برسوم وهذه آخر كلماته.. وحازم إيهاب يرزق بمولودة جديدة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بعد فقدان نجله .. حازم إيهاب يرزق بمولودة جديدة

أعلن الفنان الشاب حازم إيهاب عن قدوم مولودته “جميلة" عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب حازم إمام :" اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة .. ربنا عوضنى وأكرمنى باحلى هدية .. سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير.


خايف أموت.. آخر كلمات الفنان الراحل جميل برسوم

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وكان الفنان الراحل جميل برسوم قد تم تكريمه منذ أيام قليل فى ختام مهرجان السينما الكاثوليكي فى دورته الـ72.

وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح إنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.

فن وثقافة

بعد وفاته .. 3 أعمال لـ جميل برسوم في رمضان 2024

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن وفاة الفنان جميل برسوم فجر اليوم بعد معاناة مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة اليوم الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ويقام أيضا العزاء اليوم فى تمام السابعة مساء بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

 

وكشف الفنان جميل  برسوم فى تصريحات سابقة لصدى البلد عن 3 أعمال يشارك بها فى رمضان 2024 موضحا تفاصيل عن الشخصيات التي يجسدها خلال موسم رمضان 2024 .

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