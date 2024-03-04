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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم كما يلي :

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 2 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

مناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 مع اتحاد طلاب مدارس مصر

وكان قد عقد اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024  

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024   يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024   على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  الاجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية العامة إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات الثانوية العامة 2024  اجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على أن امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني   كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024 مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ومن جانبهم ، أشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والذي يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

وعقب الاجتماع، اعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للإعلان عنه.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024  وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

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