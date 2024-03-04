لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الشيخ زايد بعد تجميد واستبعاد مجلس الإدارة

قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تجميد واستبعاد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد ، والمدير التنفيذي ، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي.

وشهد النادي اليوم الاثنين، بناءا على القرار، إجراءات التسليم والتسلم بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة وبإشراف ومتابعة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

وجرى تسليم النادي للجنة مؤقتة لتولي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره برئاسة محمد مختار خليفه صميده وباقي أعضاء اللجنة وهم:

محمد شحاته جلال.. نائب ، فهد احمد محمد.. امين صندوق ، امير احمد محمود.. عضو، محمد محمد الصاوي ..عضو ، يوسف سيد يوسف ..عضو، احمد علي عبد العليم ..عضو، مي حمدي متولي.. عضو، اميره سامي ..عضو شباب ،اميرة جمال ..عضو شباب.

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